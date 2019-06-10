Порошенко выразил готовность стать премьер-министром Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов стать премьер-министром страны, если его партия "Европейская солидарность" победит на досрочных выборах в Раду.

"Если мы победим на выборах, то - да, я намерен занять пост премьера", - заявил экс-глава государства.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля - половина депутатов (225 человек) изберут по мажоритарным округам, а половину - по партийным спискам, сообщает "Российская газета".

Ранее сообщалось о том, что Порошенко планирует стать "отцом нации", сообщали украинские СМИ со ссылкой на источник из его окружения. Так бывший президент прокомментировал решение возглавить партию, которая переименована в "Европейскую солидарность".По словам источника, Порошенко "должен стать не депутатом, а отцом нации", не занимая никаких должностей, но имея самый высокий авторитет.

Однако это намерение едва ли выполнимо. Порошенко, как и его партия, имеет самый большой антирейтинг, то есть долю тех, кто ни при каких обстоятельствах за него не проголосуют. По опросам, рейтинг его партии не превышает 10%. Более реальный вариант для Порошенко - это закрепить за собой в подконтрольных СМИ образ "великого кормчего", который сделал движение в Европу, как он сам заявлял, бесповоротным.