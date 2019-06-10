07 Октября 2020
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Экономика В России Крым
крымский мост (2018) | Фото:Накануне.RU

Ротенберг выкупит основную компанию проекта Крымского моста

Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит компанию "СГМ-Мост", которая была создана для управления проектом строительства Крымского моста.

Компания была учреждена в 2015 году для управления проектированием и строительством самого длинного моста как в России, так и в Европе. Дочернее предприятие позволило сконцентрировать все ресурсы для реализации проекта и повысить прозрачность финансовых потоков, сообщает РИА "Новости".

Напомним, автомобильная часть моста была открыта 15 мая 2018 года. Как сообщалось ранее, КЖД назвала дату старта продаж билетов на поезда, идущие по новому мосту - 9 декабря 2019 года.

Как ранее сообщил глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих, железнодорожная часть Крымского моста откроется раньше срока. "У нас принято указание, пожелание руководителя выполнять, и это указание [по открытию ж/д части раньше срока] будет исполнено", - сказал министр, имея в виду пожелание Владимира Путина пораньше открыть ж/д сообщение на Крымском мосту.

Тем временем, бюджетные расходы на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту вырастут на 3,38 млрд руб. и составят 31,04 млрд руб.

Так, на 542 млн руб. планируется увеличить затраты на обеспечение безопасности железнодорожных подходов. Основное увеличение расходов на 2,9 млрд руб. связано с переносом участка железнодорожного подхода к мосту со стороны Керчи из-за обнаруженного древнего города Манитра.

При этом дополнительные работы не повлияют на сроки сдачи железнодорожной части моста, которая запланирована на декабрь 2019 года.

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Ротенберг выкупит основную компанию проекта Крымского моста

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Теги: Крымский мост, Аркадий Ротенберг



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