Хабенский поддержал Голунова на открытии "Кинотавра"

Председатель жюри конкурса "Кинотавр" Константин Хабенский выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Это произошло на церемонии открытия фестиваля. По словам актера, "Кинотавр" — это фестиваль, который "всегда имел свою точку зрения, имел свою правду, своего зрителя", а это, по мнению Хабенского - "одна из самых сильных черт этого фестиваля".

"Но это может быть и самым уязвимым местом этого фестиваля. Сегодня пытаются "закрыть" одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным, при всем хорошем отношении Владимира Ростиславовича Мединского к нему, именно по той же причине",— подчеркнул Хабенский.

Напомним, журналисту вменяется покушение на сбыт наркотиков – максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. 8 июня суд назначил мерой пресечения Голунову два месяца домашнего ареста – он будет находиться под ним до 7 августа.

Голунову будет запрещено общение с лицами, проходящими по делу и использование средств связи. При этом из-под стражи он был освобожден в зале суда.

Комментируя ситуацию в суде, Голунов снова заявил, что его дело является сфабрикованным, а наркотики были ему подброшены. Он считает, что таким образом ему могут мстить герои публикации о похоронном бизнесе, вторую часть которой он готовил к выходу.