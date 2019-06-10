07 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР
Касым-Жомарт Токаев (2019) | Фото: kremlin.ru

Экзитполы показали победу Токаева на президентских выборах в Казахстане

Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев набирает около 70% голосов на выборах президента.

Таковы данные экзитпола исследовательского центра "Молодежь". За Токаева отдали голоса 69,94% избирателей. За ним идет оппозиционный кандидат Амиржан Косанов - 15,39%. На третьем месте депутат нижней палаты парламента от партии "Ак жол" Дания Еспаева.

В исследовании приняли участие 12 тыс. избирателей на 300 участках, сообщает Lenta.ru.

ЦИК огласит официальные итоги голосования не позднее чем через неделю.

Токаев вступил в должность главы Казахстана 20 марта. За день до этого Назарбаев, бессменно возглавлявший страну с 1990 года, объявил об отставке.

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Экзитполы показали победу Токаева на президентских выборах в Казахстане

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Теги: Казахстан, выборы, Токаев



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Ранее 12.06.2019 11:38 Мск Токаев вступил в должность президента Казахстана: пообещал искоренить коррупцию и помочь нуждающимся

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