Экзитполы показали победу Токаева на президентских выборах в Казахстане

Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев набирает около 70% голосов на выборах президента.

Таковы данные экзитпола исследовательского центра "Молодежь". За Токаева отдали голоса 69,94% избирателей. За ним идет оппозиционный кандидат Амиржан Косанов - 15,39%. На третьем месте депутат нижней палаты парламента от партии "Ак жол" Дания Еспаева.

В исследовании приняли участие 12 тыс. избирателей на 300 участках, сообщает Lenta.ru.

ЦИК огласит официальные итоги голосования не позднее чем через неделю.

Токаев вступил в должность главы Казахстана 20 марта. За день до этого Назарбаев, бессменно возглавлявший страну с 1990 года, объявил об отставке.