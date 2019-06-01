82 человека пострадало от взрывов на заводе "Ростеха" в Дзержинске

Число пострадавших при взрывах на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" (входит в "Ростех") в Дзержинске (Нижегородская область) выросло до 82 человек. Ранее сообщалось о 79 пострадавших. Число госпитализированных не изменилось – их по-прежнему 15, один человек находится в тяжелом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Травмы - легкой и средней степени тяжести, среди пострадавших как сотрудники предприятия, так и жители окрестных домов, в которых взрывной волной выбивало окна. У большинства осколочные ранения.

Также сообщается, что почти 200 жилых домов и несколько школ повреждено ударной волной. Местные власти собираются решить вопрос с экстренным ремонтом до понедельника, 3 июня - в этот день начинаются экзамены ЕГЭ, и учебные заведения должны быть готовы принять учеников.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов). Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Дзержинск "для оказания практической помощи при осмотре места происшествия с применением новейшей криминалистической техники и проведения необходимых следственных действий опытных криминалистов центрального аппарата Следственного комитета".