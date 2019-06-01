82 человека пострадало от взрывов на заводе "Ростеха" в Дзержинске

29 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Центральный ФО В России
взрыв в Дзержинске (2019) | Фото:соцсети

82 человека пострадало от взрывов на заводе "Ростеха" в Дзержинске

Число пострадавших при взрывах на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" (входит в "Ростех") в Дзержинске (Нижегородская область) выросло до 82 человек. Ранее сообщалось о 79 пострадавших. Число госпитализированных не изменилось – их по-прежнему 15, один человек находится в тяжелом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Травмы - легкой и средней степени тяжести, среди пострадавших как сотрудники предприятия, так и жители окрестных домов, в которых взрывной волной выбивало окна. У большинства осколочные ранения.

РІР·СЂС‹РІ РІ Р”Р·РµСЂР¶РёРЅСЃРєРµ|Р¤РѕС‚Рѕ: vk.com/sergey_brodskiy

Также сообщается, что почти 200 жилых домов и несколько школ повреждено ударной волной. Местные власти собираются решить вопрос с экстренным ремонтом до понедельника, 3 июня - в этот день начинаются экзамены ЕГЭ, и учебные заведения должны быть готовы принять учеников.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов). Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Дзержинск "для оказания практической помощи при осмотре места происшествия с применением новейшей криминалистической техники и проведения необходимых следственных действий опытных криминалистов центрального аппарата Следственного комитета".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

82 человека пострадало от взрывов на заводе "Ростеха" в Дзержинске

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: взрыв в дзержинске, завод кристалл, пострадавшие, госпитализация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 04.06.2019 18:16 Мск Путин поручил проверить, как на заводе "Ростеха" в Дзержинске устранялись нарушения
Ранее 03.06.2019 10:29 Мск Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 116
Ранее 02.06.2019 14:37 Мск Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат материальную помощь в 150 тысяч рублей
Ранее 02.06.2019 11:00 Мск Губернатор о ЧП в Дзержинске: Это тот случай, когда есть возможность применения закона о фейках
Ранее 02.06.2019 09:23 Мск Последние данные Минздрава: после взрывов на заводе "Кристалл" за медпомощью обратилось 85 человек

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.06.2019 18:27 Мск Число пострадавших от взрывов в Дзержинске выросло до 79 - Минздрав РФ
Ранее 01.06.2019 16:48 Мск Количество пострадавших из-за взрыва в Дзержинске увеличилось до 42 человек
Ранее 01.06.2019 15:27 Мск Количество пострадавших от взрывов в Дзержинске выросло до 38. Заведено уголовное дело
Ранее 01.06.2019 13:38 Мск Пострадавших от взрывов на заводе в Дзержинске уже 19
Ранее 01.06.2019 13:27 Мск От взрывов на заводе "Кристалл" разрушились цех и административное здание
Ранее 01.06.2019 13:18 Мск Число пострадавших от взрывов на заводе "Кристалл" увеличилось до шести
Ранее 01.06.2019 13:04 Мск Еще один взрыв на заводе "Кристалл" в Дзержинске. Пострадали два человека
Ранее 01.06.2019 12:26 Мск В Дзержинске прогремели три мощных взрыва на оборонном предприятии "Ростеха"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети