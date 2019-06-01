Экс-глава Раменского района Подмосковья, подозреваемый в убийстве, арестован до 7 июля

В Москве Бабушкинский районный суд арестовал экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова на месяц и семь суток – до 7 июля.

Накануне вечером Кулакова задержали по подозрению в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Его подозревают в убийстве 39-летней Евгении Исаенковой. По некоторым данным, она какое-то время состояла с ним в отношениях. Пока известно, что Кулаков вину в убийстве не признал.

"Предварительно установлено, что в ночью на 2 мая 2019 года подозреваемый находясь в Раменском районе, в салоне автомобиля совершил убийство своей 39-летней знакомой, к которой испытывал личные неприязненные отношения. После чего с места происшествия скрылся", - сообщили в следственном управлении.