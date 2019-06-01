28 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
ребенок, мальчик, детский сад, обида, грусть, расстройство, дети, плачь (2015) | Фото: cloudpro.co.uk

В Подмосковье мать оставила в хостеле двоих детей

В Люберецком районе Подмосковья задержана женщина, оставившая своих детей в хостеле Котельников. 30-летняя мать бросила двоих годовалых детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

Теперь женщине может грозить преследование по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст.125 УК РФ (оставление в опасности).

28 мая женщина с двумя годовалыми детьми, мальчиком и девочкой, обратилась в один из хостелов, расположенный в Котельниках для предоставления им спального места.  После чего, под предлогом взять паспорт из машины, вышла из здания и не вернулась. Сотрудники хостела обратились в правоохранительные органы.

Женщина задержана и в ближайшее время будет доставлена в подразделение ведомства для допроса и проведения неотложных следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего. В скором времени следствием будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения, сообщили в следственном комитете.

Это уже не первый случай оставления матерью детей за последнее время. Недавно женщина оставила дочку в поликлинике, пытаясь таким образом избавиться от ребенка, а на прошлой неделе мать оставила сына в игровой комнате торгового центра.

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В Подмосковье мать оставила в хостеле двоих детей

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Теги: задержание, брошенный ребенок, оставление в опасности, уголовное дело



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