28 Сентября 2020
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дтп, авария (2013) | Фото: Накануне.RU

Автомобиль въехал в толпу людей в центре Петербурга, есть пострадавшие

Автомобиль Renault Logan въехал в прохожих в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает "Фонтанка", водитель не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов и велосипедиста. Это случилось на съезде с Троицкого моста.

ДТП произошло около семи вечера. Легковушка с псковскими номерами ехала по Троицкому мосту в сторону метро "Горьковская". Автомобиль пролетел перекресток Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева на мигающий жёлтый и, уходя от столкновения, наехал на людей.

Очевидцы насчитали трёх пострадавших. Велосипедист, по их словам, после удара о машину остался на дороге без движения, с водителем разбираются полицейские.

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Автомобиль въехал в толпу людей в центре Петербурга, есть пострадавшие

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Теги: легковой автомобиль, рено логан, наезд на пешеходов



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