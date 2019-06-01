Автомобиль въехал в толпу людей в центре Петербурга, есть пострадавшие

Автомобиль Renault Logan въехал в прохожих в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает "Фонтанка", водитель не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов и велосипедиста. Это случилось на съезде с Троицкого моста.

ДТП произошло около семи вечера. Легковушка с псковскими номерами ехала по Троицкому мосту в сторону метро "Горьковская". Автомобиль пролетел перекресток Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева на мигающий жёлтый и, уходя от столкновения, наехал на людей.

Очевидцы насчитали трёх пострадавших. Велосипедист, по их словам, после удара о машину остался на дороге без движения, с водителем разбираются полицейские.