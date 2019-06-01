Число пострадавших от взрывов в Дзержинске выросло до 79 - Минздрав РФ

По последним данным, пострадали 79 человек, 15 госпитализированы, один - в тяжелом состоянии.

Ранее Министерство здравоохранения России сообщило: в результате взрывов на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" (входит в "Ростех") пострадали 43 человека, из низ 15 - госпитализированы. Травмы - легкой и средней степени тяжести, среди пострадавших как сотрудники предприятия, так и жители окрестных домов, в которых взрывной волной выбивало окна. У большинства осколочные ранения.

Также сообщается, что почти 200 жилых домов и несколько школ повреждено ударной волной. Местные власти собираются решить вопрос с экстренным ремонтом до понедельника, 3 июня - в этот день начинаются экзамены ЕГЭ, и учебные заведения должны быть готовы принять учеников.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов). Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Дзержинск "для оказания практической помощи при осмотре места происшествия с применением новейшей криминалистической техники и проведения необходимых следственных действий опытных криминалистов центрального аппарата Следственного комитета".