Мать убитого журналиста Олеся Бузины попросила Зеленского о личной встрече

Мать убитого в 2015 году украинского журналиста Олеся Бузины Валентина попросила о личной встрече с Владимиром Зеленским.

Как сообщает сайт Страна.UA, женщина хочет рассказать о роли спецслужб в убийстве сына.

Адвокат Ренат Кузьмин опубликовал на своей странице в Facebook официальное обращение Валентины.

"Совершенно очевидно, что к убийству Олеся причастны украинские спецслужбы и сокрытие этого факта стало причиной массовых фальсификаций и бесчисленных нарушений, допущенных по делу. Примечательно, что в отношении заказчиков и организаторов убийства дело было выделено и похоронено в архивах ГПУ без проведения каких-либо следственных действий. При этом экс-президент, руководители СБУ, ГПУ и МВД не только отказали Валентине Павловне в личном приеме, но и сделали все, чтобы убийцы не понесли заслуженного наказания. Именно это обстоятельство вынудило потерпевшую обратиться за защитой своего нарушенного права в ЕСПЧ с иском к Украине, а представители ООН, ОБСЕ и Госдепартамента США обратили внимание украинской власти на допущенные нарушения", - пишет Кузьмин.

Несмотря на то, что с момента убийства Олеся Бузины, прошло более четырех лет, виновные до сих пор не установлены и не наказаны, а дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев затягивается в суде с целью спасти от тюрьмы убийц и их покровителей.

Кузьмин надеется, что новый президент по-человечески отнесется к просьбе Валентины Бузины и примет ее, после чего дело примет справедливый оборот.