Все ради «Дружбы». Или как Албин помог Резнику спасти прибыль от рюмочной

Журналисты продолжают исследовать бурную историю скандального депутата Законодательного Собрания Максима Резника. На этот раз обнаружилось,что парламентарий, по закону не имеющий права заниматься предпринимательской деятельностью, вероятно, владеет рюмочной у станции метро «Звенигородская».

Об этом накануне сообщили «Невские Новости». Речь идет о рюмочной «Дружба». Управление заведением, разумеется, осуществляется через третьих лиц, однако Резник не стесняется лоббировать интересы своего бизнеса, злоупотребляя должностными полномочиями. К слову, именно поэтому депутатам вообще-то и запрещено заниматься предпринимательством.

Так, в 2017 году Резник резко раскритиковал предложение руководства метрополитена ограничить время работы станций «Звенигородская» и «Спасская» с 7.00 до 20.00 из-за низкой проходимости. Вполне вероятно, что парламентарием руководила не только и не столько забота о горожанах, сколько возможное падение посещаемости заведения, для которого время после 20.00 как раз «часы пик».

Резник тогда обратился к вице-губернатору Игорю Албину, приведя при этом мощный аргумент: мол, абсурдно повышать плату за проезд и при этом ограничивать режим работы метро. Уже тогда в прессе гуляли предположения, что парламентарий печется не о столько об избирателях, сколько отстаивает собственные интересы.

Несмотря на демократичный ценник в подобных заведениях, за счет проходимости ежедневная выручка может доходить до 100 тысяч рублей в день. Причем, основной наплыв любителей горячительного, разумеется, наблюдается в вечерние часы. Так чт, как бы там ни было, а по факту Резник сделал все для сохранения рентабельности своего заведения.

К счастью для депутата, Албин был вполне лоялен к просьбам не чуждых ему депутатов. По крайней мере, вскоре после предложения метрополитена вице-губернатор принял решение не менять график работы станций. Не исключено, что Албин, который в том числе занимался вопросами градостроительства, и ранее содействовал Резнику, закрывая глаза на шантаж застройщиков депутатами ЗакСа.

Ведь известно, что Резник, Вячеслав Нотяг и еще три парламентария, мягко говоря, настаивали на определенных суммах от застройщиков в обмен на отсутствие депутатских запросов и проверок. Одной из жертв оказался руководитель компании «Воин-В» Олег Глущенко, который обратился в полицию. В результате оперативных мероприятий Нотяг был взят с поличным за получением взятки. При этом, несмотря на заявление Глущенко, что половина отката шла Резнику, депутат сумел избежать уголовного преследования.

В начале мая, как известно, Резник угодил в новый скандал. На этот раз парламентарий, судя по всему, нарушил положение о депутатской этике. СМИ опубликовали четыре видеозаписи, на которых видно, как Резник курит, предположительно, марихуану.

Однако Резник, для которого законы и правила, как кажется, не писаны, крепко вцепился в депутатское кресло. Не удивительно, Если скандальный депутат действительно использует свое положение для решения любых вопросов, то сдавать мандат ему не с руки. Вопрос в том - нужны ли такие депутаты жителям Северной столицы.