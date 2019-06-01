В Минтрансе назвали "беспрецедентными" объемы компенсаций по делу сгоревшего "Суперджета"

Размер компенсаций пострадавшим и семьям погибших в катастрофе "Суперджета" в Шереметьево составил 286,6 млн руб., заявил министр транспорта России Евгений Дитрих. Он назвал этот объем выплат "беспрецедентным", передает ТАСС. По словам министра, 72,2 млн руб. выплатили страховые компании, 213,4 млн руб. – авиакомпания "Аэрофлот" (ей принадлежал сгоревший борт).

"Наверное, это лишь малая компенсация того, что могло бы быть заплачено, но на сегодняшний день ситуация такова. Выплаты продолжаются", — сказал Дитрих.

Кстати, родственники погибших готовы добиваться не только материальных компенсаций. Так, в середине мая представитель потерпевшей стороны, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал, что родственники одного из погибших собираются добиваться возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников аэропорта. Они считают, что службы воздушной гавани не создали необходимых для спасения аварийного борта условий. Адвокат заметил, что гражданский иск его подопечные подавать не хотят и будут добиваться именно уголовного преследования.