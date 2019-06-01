МФК "Тюмень" впервые в истории стал чемпионом России

В Тюмени закончились матчи Суперсерии в битве за чемпионский титул в мини-футболе.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в результате четырех встреч МФК "Тюмень" обошел клуб КПРФ со счетом 3:1 и впервые в истории стал чемпионом страны.

Матчи получились результативными и зрелищными, с множеством красивых голов. Один из них, в исполнении игрока красных Ромуло, очень популярен в Сети.

Уроженец поселка Белый Яр в ХМАО Артем Антошкин, главный герой серии, забивший 9 голов тюменцев из 15, по завершении последнего матча отметил, что игры были изматывающими, футболистам было тяжело.

Сегодня на матче, который завершился со счетом 3:2 в пользу МФК "Тюмень" и стал победным для клуба, присутствовали руководители Тюменской области, бывший и нынешний.

Экс-губернатор, а ныне министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев отметил очень сильную тюменскую мини-футбольную школу.

А действующий глава региона Александр Моор поздравил футболистов МФК "Тюмень" с победой и поблагодарил за достойный финал команду соперника.

За матчами Суперсерии следил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Для клуба, возглавляемого старшим сыном вице-спикера ГД Иваном Мельниковым, "серебро" - это тоже лучший результат за его историю.