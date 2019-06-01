28 Сентября 2020
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Артем Антошкин, мфк тюмень (2019) | Фото: vk.com/amfr_official

МФК "Тюмень" впервые в истории стал чемпионом России

В Тюмени закончились матчи Суперсерии в битве за чемпионский титул в мини-футболе.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в результате четырех встреч МФК "Тюмень" обошел клуб КПРФ со счетом 3:1 и впервые в истории стал чемпионом страны.

Матчи получились результативными и зрелищными, с множеством красивых голов. Один из них, в исполнении игрока красных Ромуло, очень популярен в Сети.

Уроженец поселка Белый Яр в ХМАО Артем Антошкин, главный герой серии, забивший 9 голов тюменцев из 15, по завершении последнего матча отметил, что игры были изматывающими, футболистам было тяжело.

Сегодня на матче, который завершился со счетом 3:2 в пользу МФК "Тюмень" и стал победным для клуба, присутствовали руководители Тюменской области, бывший и нынешний.

Экс-губернатор, а ныне министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев отметил очень сильную тюменскую мини-футбольную школу.

Владимир Якушев(2019)|Фото: vk.com/amfr_official

А действующий глава региона Александр Моор поздравил футболистов МФК "Тюмень" с победой и поблагодарил за достойный финал команду соперника.

Александр Моор(2019)|Фото: youtube.com

За матчами Суперсерии следил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Для клуба, возглавляемого старшим сыном вице-спикера ГД Иваном Мельниковым, "серебро" - это тоже лучший результат за его историю.

мфк кпрф, асадов(2019)|Фото: vk.com/amfr_official

мфк тюмень, мфк кпрф(2019)|Фото: vk.com/amfr_official

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МФК "Тюмень" впервые в истории стал чемпионом России

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Теги: МФК Тюмень, мфк кпрф, Владимир Якушев, Александр Моор, супергол ромуло, Артем Антошкин



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