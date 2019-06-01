28 Сентября 2020
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железная дорога переезд рельсы путь (2008) | Фото: Накануне.ru

В Адыгее грузовик на переезде врезался в пассажирский поезд

В Адыгее грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на ж/д переезде.

ЧП произошло в субботу, 1 июня, в три часа дня (мск). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля. Поднят пожарный поезд станции Краснодар", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным в результате ДТП пострадал водитель грузовика. Пассажиры за медицинской помощью не обращались.

В связи с ДТП ожидаются задержки пассажирских поездов.

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В Адыгее грузовик на переезде врезался в пассажирский поезд

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Теги: адыгея, грузовик. пассажирский поезд, таран, ж/д переезд



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