В Адыгее грузовик на переезде врезался в пассажирский поезд

В Адыгее грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на ж/д переезде.

ЧП произошло в субботу, 1 июня, в три часа дня (мск). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля. Поднят пожарный поезд станции Краснодар", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным в результате ДТП пострадал водитель грузовика. Пассажиры за медицинской помощью не обращались.

В связи с ДТП ожидаются задержки пассажирских поездов.