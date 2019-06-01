Количество пострадавших из-за взрыва в Дзержинске увеличилось до 42 человек

По последним данным, при взрывах на заводе "ГоснНИИ "Кристалл" в Дзержинске пострадали 42 человека, тяжелораненых среди них нет, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области. Ранее сообщалось, что получили ранения как сотрудники предприятия, так и жители окрестных домов, в которых взрывной волной выбило окна.

Между тем, глава Дзержинска Иван Носков сообщил, что угрозы химического заражения в городе нет, как и угрозы повторных взрывов.

"В настоящее время пожар на территории ГосНИИ "Кристалл" локализован. Более 400 спасателей находится на месте, работает более 50 единиц техники. Организованы оперативные группы, которые объезжают территории. Определяем размер ущерба. С понедельника начинается ЕГЭ, поэтому наша основная задача — восстановить до понедельника поврежденные учреждения, чтобы они смогли принять учеников", - заявил Носков.

Вот так выглядела после взрыва входная группа одного из супермаркетов.

Как сообщало Накануне.RU, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

Это уже второй подобный случай на "Кристалле" за последние два месяца – в апреле взрыв был в цехе, где производились взрывчатые вещества.

ЧП произошло в субботу, 1 июня, около полудня по местному времени. За двумя взрывами последовал третий, в городе взрывной волной выбило окна и покорежило некоторые некапитальные конструкции.