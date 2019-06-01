Количество пострадавших от взрывов в Дзержинске выросло до 38. Заведено уголовное дело

Количество пострадавших от взрывов на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" (входит в "Ростех") в Дзержинске выросло до 38. Это данные МЧС. Среди них как сотрудники предприятия, находившиеся в момент взрывов на месте ЧП, так и местные жители, у которых осколочные ранения от вылетевших от взрывной волны окон и дверей.

Между тем, как сообщили Накануне.RU в управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета России, сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

"На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать спасатели. По предварительным данным, пострадали 19 человек.

После завершения работы спасателей следователи приступят к осмотру места происшествия. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителей регионального следственного управления", - говорится в сообщении.

Сейчас с места ЧП, на котором разгорелся пожар и обрушились несколько зданий, эвакуированы все люди, поскольку сохраняется вероятность новых взрывов. Территория завода оцеплена.