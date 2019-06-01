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Общество Свердловская область
Амундсена 135 Александр Высокинский (2019) | Фото:Александр Зайцев/Екатеринбург.рф

Высокинский встретился с жителями двора на Амундсена, 135 и представителями ЖК WOODS

В субботу, 1 июня, в екатеринбургский двор по адресу Амундсена, 135 приехал глава города Александр Высокинский. Он встретился с жителями дома, а также с жителями и представителями ЖК WOODS (застройщик "Атомстройкомплекс").

Собравшиеся выясняли, на каком основании посреди детской площадке во дворе дома появился металлический забор, а также был огражден участок парка. Представители нового жилого комплекса настаивали, что территория ограждена на законных основаниях – земля арендована. Поэтому теперь у городских властей возникли вопросы к тем чиновникам и ведомствам, которые согласовали такое разграничение и возведение забора в частности. "Забор стоит прямо посреди детской площадки. Ответственных за такое надо просто гнать с работы!", - возмутился Высокинский.

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Фото: Александр Зайцев

Впрочем, к окончательному решению собравшиеся так и не пришли, каждый настаивает на своей правде, вероятно, определять истину придется в судебном порядке.

Напомним, ранее во дворе уже устраивали митинг "Наш двор без границ!", а зимой здесь случилась массовая драка – тогда как раз устанавливали забор.

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Фото: Александр Зайцев

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Высокинский встретился с жителями двора на Амундсена, 135 и представителями ЖК WOODS

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Теги: александр высокинский, амундсена 135, забор, жк woods, атомстройкомплекс



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