28 Сентября 2020
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вода с червями в Тавде (2016) | Фото: vk.com

"Люди довели": кузбасский чиновник выпил водопроводную воду с личинкой комара

Курьезный случай произошел в Киселевске (Кемеровская область). Замглавы города по ЖКХ Сергей Шишкин был вынужден отведать воды из-под крана.
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Возмущенные качеством питьевой воды жители поседка Карагайлинского принесли чиновнику воду, в которой плавало нечто, похожее на червя. Ранее граждане стали жаловаться на качество воды, сообщали о противных находках в ней.

Эксперты взяли воду на анализ, но результатов до сих пор нет (первые сообщения о червях появились еще 7 мая).

На появившихся в сети видеокадрах видно, как Шишкин демонстративно выпивает воду "с червем". "Я выпил, потому что уже люди довели. Я сам пользуюсь этой водой 10 лет, потому что там вода не хлорированная. Это был не червяк, а комариная личинка. Я пока живой", — пояснил чиновник РИА Новости.

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"Люди довели": кузбасский чиновник выпил водопроводную воду с личинкой комара

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Теги: чиновник, водопроводная вода, личинки, черви, качество питьевой воды



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