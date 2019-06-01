"Люди довели": кузбасский чиновник выпил водопроводную воду с личинкой комара

Курьезный случай произошел в Киселевске (Кемеровская область). Замглавы города по ЖКХ Сергей Шишкин был вынужден отведать воды из-под крана.

Возмущенные качеством питьевой воды жители поседка Карагайлинского принесли чиновнику воду, в которой плавало нечто, похожее на червя. Ранее граждане стали жаловаться на качество воды, сообщали о противных находках в ней.

Эксперты взяли воду на анализ, но результатов до сих пор нет (первые сообщения о червях появились еще 7 мая).

На появившихся в сети видеокадрах видно, как Шишкин демонстративно выпивает воду "с червем". "Я выпил, потому что уже люди довели. Я сам пользуюсь этой водой 10 лет, потому что там вода не хлорированная. Это был не червяк, а комариная личинка. Я пока живой", — пояснил чиновник РИА Новости.