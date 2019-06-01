В автокатастрофе погиб 35-летний экс-футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес

Экс-футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес, который в последнее время выступал за "Эстремадуру", погиб в автомобильной катастрофе. Детали происшествия пока не сообщаются. Игроку было 35 лет, передает "Чемпионат.com".

Рейес является воспитанником "Севильи". За первую команду он дебютировал в сезоне-1999/00. В январе 2004 года он перешёл в "Арсенал" за сумму в 20 млн евро. Сезон-2006/07 он на правах аренды провёл в "Реале". В 2007 году он перешёл в "Атлетико" за 12 млн евро. Впоследствии нападающий также поиграл за "Бенфику", "Эспаньол", "Кордову" и китайский "Синьцзян Тяньшань Леопард". В "Эстремадуру" Рейес перешёл на правах свободного агента в январе этого года. На клубном уровне он выиграл 11 трофеев, включая пять побед в Лиге Европы с "Севильей" и "Атлетико".

В составе сборной Испании футболист сыграл 22 матча и забил 4 мяча.