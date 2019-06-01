Задержанный экс-губернатор Ивановской области подозревается в хищениях на 700 миллионов рублей

Следственный комитет России задержал в субботу, 1 июня, экс-губернатора Ивановской области, депутата регионального заксобрания Павла Конькова. Как сообщили ННакануне.RU в пресс-службе СКР, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ – "по факту хищения из бюджета Ивановской области денежных средств путем их присвоения".

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, кроме Конькова задержан также управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.

"По версии следствия, Коньков, Гришин и иные пока неустановленные лица, совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенного составила порядка 700 млн. руб.", - говорится в сообщении СКР.

Обыски и другие следственные действия прошли сегодня на территории Москвы, Иваново и Воронежа.

Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.