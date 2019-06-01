Пострадавших от взрывов на заводе в Дзержинске уже 19

Минимум 19 человек пострадали в результате трех взрывов и пожара на заводе "АО "ГосНИИ "Кристалл" (входит в корпорацию "Ростех") в Дзержинске (Нижегородская область). Таковы данные нижегородского правительства. Между тем, источники информагентств и телеграмм-каналов сообщают о том, что пострадавших может быть больше – не всех еще вывезли с территории завода, осмотр помещений рядом с взорвавшимся цехом остановлен из-за угрозы повторных взрывов.

ЧП произошло около полудня в субботу, 1 июня. По предварительным данным, взорвался цех по производству тротила (по другим данным – авиабомб). Это уже второй за два месяца взрыв на территории данного завода.