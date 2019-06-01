От взрывов на заводе "Кристалл" разрушились цех и административное здание
Пока точных данных о разрушениях в результате как минимум трех взрывов и пожара на заводе "ГосНИИ "Кристалл" нет. "Говорит Москва" со ссылкой на МЧС сообщает о разрушении административного здания, ранее сообщалось о разрушении цеха, где произошли взрывы. По одним данным, в цехе производили тротил, по другим – авиабомбы.
Тушение пожара практически невозможно из-за сохраняющейся опасности повторных взрывов. Между тем, сообщается уже о 15 пострадавших.