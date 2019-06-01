Число пострадавших от взрывов на заводе "Кристалл" увеличилось до шести

О шести пострадавших сообщает telegram-канал Baza: двое - непосредственно на объекте, ещё четверо - это жители домов рядом с заводом, которые обратились в скорую после взрывов. Ранее "Интерфакс" сообщил о четырех пострадавших с осколочными ранениями.

Между тем, в городе через громкую связь делают объявление о том, что "ситуация находится под контролем" и угрозы жизни и здоровью горожан нет. Между тем, в соцсетях жители Дзержинска жалуются на появившийся едкий запах.

На данный момент известно о трех взрывах на заводе "Кристалл", сгорел и полностью разрушился цех, в котором случилось ЧП.

На этом заводе производят авиабомбы, в том числе — самую мощную ФАБ-500, сообщает Mash.