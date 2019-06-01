Еще один взрыв на заводе "Кристалл" в Дзержинске. Пострадали два человека

В результате двух взрывов в цехе по производству тротила на Дзержинском заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" (входит в "Ростех") пострадали два человека. У них осколочные ранения, подробностей о состоянии раненых пока нет, сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на экстренные службы.

Между тем, СМИ сообщают о новом взрыве, угроза повторных взрывов также остается, на месте ЧП начался пожар.

Взрывы произошли около полудня в субботу, 1 июня. По неподтвержденным данным, причиной взрывов могло стать несоблюдения технологических требований. Это уже второй подобный инцидент на заводе за два месяца – в апреле здесь сгорел цех по производству взрывчатых веществ.