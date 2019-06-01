На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение: грозы, град, шквалистый ветер

Осадки с градом и сильный ветер ожидаются на Южном Урале вечером в субботу, 1 июня, в связи с прохождением атмосферных фронтов. В отдельных районах будут сильные дожди, грозы, местами с крупным градом, шквалистый ветер при грозах 25 м/с и больше. Таковы данные Челябинского гидрометцентра, на которые ссылаются в региональном МЧС.

"В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе главного управления МЧС по региону.