28 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
(2017) | Фото:

СМИ: экс-губернатор Ивановской области Коньков задержан по делу о мошенничестве

В Иваново задержан депутат областной думы, экс-губернатор региона Павел Коньков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах. "Говорит Москва" сообщает, что Следственный комитет России подтверждает информацию о задержании.  

По данным источника агентства, 31 мая в регионе работала группа следователей спецслужбы. Предположительно, Конькова, занимавшего пост губернатора в 2013-2017 годах, подозревают в причастности к мошенническим схемам выделения бюджетных средств компании "Ивановский бройлер" на сумму в 750 млн руб. и других преступлениях.

Оперативная группа провела выемку документов в областном правительстве и парламенте, сказал собеседник агентства.

По неподтвержденным данным, Коньков был допрошен следователями и сегодня будет перевезен в Москву.

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СМИ: экс-губернатор Ивановской области Коньков задержан по делу о мошенничестве

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Теги: павел коньков. задержание, коррупция, мошенничество, ивановская область



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