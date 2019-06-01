СМИ: экс-губернатор Ивановской области Коньков задержан по делу о мошенничестве

В Иваново задержан депутат областной думы, экс-губернатор региона Павел Коньков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах. "Говорит Москва" сообщает, что Следственный комитет России подтверждает информацию о задержании.

По данным источника агентства, 31 мая в регионе работала группа следователей спецслужбы. Предположительно, Конькова, занимавшего пост губернатора в 2013-2017 годах, подозревают в причастности к мошенническим схемам выделения бюджетных средств компании "Ивановский бройлер" на сумму в 750 млн руб. и других преступлениях.

Оперативная группа провела выемку документов в областном правительстве и парламенте, сказал собеседник агентства.

По неподтвержденным данным, Коньков был допрошен следователями и сегодня будет перевезен в Москву.