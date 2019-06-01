Куйвашев в День защиты детей поучаствовал в закладке Преображенского парка в Академическом

1 июня, в День защиты детей, глава Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в закладке Преображенского парка в Екатеринбурге.

Вместе с горожанами губернатор высадил деревья в месте, которое через короткое время станет центром притяжения жителей Академического района.

В церемонии закладки парка также приняли участие президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий, член совета директоров "РСГ-Академическое" Алексей Воробьев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Это знаковое событие и для Академического, и для всех нас. Вместе мы воплощаем в жизнь важную и нужную идею — вместе закладываем парк на радость людям — жителям района, города, нашим гостям. Мне особенно приятно видеть сегодня так много людей. Мы вместе закладываем сегодня здесь частичку своей души", — сказал Евгений Куйвашев.

Преображенский парк расположен в центре района Академический вдоль русла реки Патрушиха. Его создатели предполагают, что парк станет сердцем района, его градостроительной осью. К настоящему моменту здесь уже создан пруд, насыпаны искусственные холмы, появились первые зеленые насаждения. Преображенский парк станет не только зоной отдыха, но и арт-объектом. Одна из скульптур — "Серебряное копытце" — уже установлена.

Сегодня участники мероприятия высадили в парке несколько сотен саженцев. Всего же здесь будет в общей сложности больше 16 тысяч деревьев. Также предполагается организовать в парке дорожки для катания на велосипедах и на роликах. Как рассказал Вениамин Голубицкий, планы по развитию этого проекта еще более масштабны — так, здесь запроектирован Дворец единоборств и Академия тенниса.

Уже сегодня, в день закладки зеленой рекреационной площадки, участники мероприятия сравнивали ее с Центральным парком Нью-Йорка, а губернатор Евгений Куйвашев, поднимаясь на один из созданных здесь холмов, пошутил, что лучшее имя им — Воробьевы горы - в честь Алексея Воробьева, главного идеолога строительств района.

Новая зеленая зона станет частью масштабной программы формирования общественных пространств в Екатеринбурге и городах Свердловской области. Такое поручение, напомним, дал губернатор Евгений Куйвашев. По мнению главы региона, сегодня у людей есть очевидный запрос на создания новых зеленых зон и мест отдыха, на который необходимо достойно ответить.

Именно поэтому сегодня к процессу высадки деревьев присоединились участники молодежного движения "Делай". "Мы с ребятами-волонтерами приехали сегодня, чтобы приобщиться к истории и своими руками высадить деревья в новом парке. Нам этого не хватает, и мы хотим эту историю продолжить в городе, области, в нашем федеральном округе, чтобы наша жизнь была более здоровой, экологичной и комфортной", — сказал руководитель движения Андрей Руднев.

Губернатор 1 июня также принял участие в празднике, организованном в Академическом ко Дню защиты детей.