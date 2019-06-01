Трамп предложил Зеленскому встретиться, но после переговоров с Путиным

Украинская газета "Зеркало недели" сообщила, что в пятницу, 31 мая, Владимир Зеленский получил от американского президента Дональда Трампа приглашение на встречу. Издание отмечает, что переговоры могут состояться после встречи американского и российского лидеров.

Вероятно, речь пойдет об урегулировании конфликта на Донбассе, а также о совместных бизнес-проектах.

Администрация президента Украины подтвердила приглашение Зеленского в Вашингтон.

Как напоминает радиостанция "Говорит Москва", встреча Трампа и Владимира Путина состоится в июне на полях саммита Большой двадцатки в Японии.

Между тем, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попробует организовать встречу Зеленского и Путина в нормандском формате, правда, никаких конкретных сроков он не назвал. В администрациях президентов Украины и России тоже пока не заявляли об инициативе проведения переговоров.