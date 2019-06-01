28 Сентября 2020
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Общество Сибирский ФО В России
(2005) | Фото: www.raster.ru

Заслуженный врач России рассказала о пользе "профилактических" укусов клещей

Пока "антипрививочники" в России собираются выходить на митинги, некоторые "врачи" рассказывают о пользе укусов клещей.

Так, заслуженный врач России и по совместительству жена бывшего губернатора Красноярского края (регион, в котором традиционно тяжелая обстановка с энцефалитом) Наталья Толоконская написала на своей странице в Facebook, что укусы клещей могут быть профилактикой к инфекциям, переносимым ими же.

Толоконская рассказала, что в Сибири, которая является природным очагом клещевого энцефалита, местные жители демонстрируют устойчивость к развитию заболевания. Врач полагает, что укусы клеща "незаметно" обеспечивают естественную иммунизацию ко всем клещевым инфекциям.

"Вот почему сельские жители живут спокойно и почти не болеют, тем более тяжелыми формами", — отметила Толоконская. Откуда у нее такая статистика – женщина не указывает.

По словам Толоконской, иммуноглобулин, который экстренно вводят в случае выявления в снятом с человека клеще вируса энцефалита, "морально устарел". Вместо него якобы нужно принимать некие "уникальные безвредные лекарства", улучшающие иммунитет.

"Даже если вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя порцию волшебной терапии, здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень", — заявила Толоконская, имея в виду некие гомеопатические препараты, пишет РИА ФАН.

Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения однозначно указывает, что единственной эффективной профилактикой клещевого энцефалита является иммунизация (то есть прививки). Ни о каком "подтягивании иммунитета" с помощью гомеопатии или других препаратов никогда не сообщалось, как, разумеется, и о "профилактических" укусах клещей.

Клещевой энцефалит является опасным заболеванием, поражающим центральную нервную систему. Он может привести к летальному исходу и инвалидности, тяжелому течению болезни. Кроме того, клещи переносят множество других инфекций, в том числе боррелиоз (он же болезнь Лайма).

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Заслуженный врач России рассказала о пользе "профилактических" укусов клещей

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Теги: наталья толоконская, мракобесие, антипрививочники, гомеопатия, лженаука, клещевой энцефалит, профилактика



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