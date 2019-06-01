СМИ: экс-глава Раменского района Подмосковья, подозреваемый в убийстве, не прошел проверку на полиграфе

Ряд СМИ сообщил о проверке на полиграфе, которую после задержания устроили экс-глава Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, подозреваемому в убийстве. Якобы, проверку Кулаков не прошел, официального заявления СКР по этому поводу пока нет.

Между тем, ранее появлялись сообщения о том, что у следствия имеются улики: отпечатки и волосы подозреваемого, якобы, были обнаружены на теле погибшей 39-летней Евгении Исаенковой. Пока известно, что Кулаков вину в убийстве не признал.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении бывшего главы Раменского района. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

Накануне вечером стало известно, что мужчина задержан по подозрению в убийстве женщины (ч.1 ст. 105 КУ РФ).