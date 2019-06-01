Девочки плачут, Ким – смеется: в сети появилось странное фото северокорейского лидера

В сети обсуждают фото, опубликованное Центральным северокорейским телеграфным агентством ЦТАК.

На нем Ким Чен Ын запечатлен сидящим и смеющимся на фоне толпы школьников, которые рыдают и плачут. Часть девочек – в гимнастических костюмах, остальные – в школьной форме. Многие тянут руки к Киму. На других кадрах из этой поездки северокорейский лидер обнимает юных гимнасток, правда, на их лицах скорее испуг, чем радость.

В новости, к которой относятся фотографии, рассказывается об открытии нового спортзала. Правда, не все пошло как нужно, и, вероятно, строители будут наказаны. "Уважаемый высший руководитель указал, что техническое проектирование спортзала и разных залов не соответствует цели и назначению комнат. Он сделал замечание, что несмотря на то, что полностью сломали старое здание и израсходовали многие материалы на новое строительство, построили новый дворец не на должном уровне и не в соответствии с целью и назначением объекта внешкольного образования. И продолжил, что в области проектирования твердят, что воплощают принцип "прежде всего удобство", а на самом деле пропитаны формализмом, приспособленчеством и халтурой", - цитирует ЦТАК РИА Новости.