Девочки плачут, Ким – смеется: в сети появилось странное фото северокорейского лидера

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Ким Чен Ын (2019) | Фото:kcna.kp

Девочки плачут, Ким – смеется: в сети появилось странное фото северокорейского лидера

В сети обсуждают фото, опубликованное Центральным северокорейским телеграфным агентством ЦТАК.

На нем Ким Чен Ын запечатлен сидящим и смеющимся на фоне толпы школьников, которые рыдают и плачут. Часть девочек – в гимнастических костюмах, остальные – в школьной форме. Многие тянут руки к Киму. На других кадрах из этой поездки северокорейский лидер обнимает юных гимнасток, правда, на их лицах скорее испуг, чем радость.

РљРёРј Р§РµРЅ Р«РЅ|Р¤РѕС‚Рѕ:kcna.kp

В новости, к которой относятся фотографии, рассказывается об открытии нового спортзала. Правда, не все пошло как нужно, и, вероятно, строители будут наказаны. "Уважаемый высший руководитель указал, что техническое проектирование спортзала и разных залов не соответствует цели и назначению комнат. Он сделал замечание, что несмотря на то, что полностью сломали старое здание и израсходовали многие материалы на новое строительство, построили новый дворец не на должном уровне и не в соответствии с целью и назначением объекта внешкольного образования. И продолжил, что в области проектирования твердят, что воплощают принцип "прежде всего удобство", а на самом деле пропитаны формализмом, приспособленчеством и халтурой", - цитирует ЦТАК РИА Новости.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Девочки плачут, Ким – смеется: в сети появилось странное фото северокорейского лидера

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: северная корея, ким чен ын, школьники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети