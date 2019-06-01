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Александр Беглов (2019) | Фото: kremlin.ru

Александр Беглов подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов стал первым кандидатом на пост главы северной столицы, подавшим документы в городскую избирательную комиссию. Он сделал это утром в субботу, 1 июня, рассказал член горизбиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа.

"У нас сегодня произошла подача первым кандидатом документов о самовыдвижении. Все документы представлены, он приобрел права кандидата… Первый кандидат, представивший документы в санкт-петербургскую избирательную комиссию, - врио губернатора Санкт-Петербурга - Беглов Александр Дмитриевич. От нас он поехал открывать специальный избирательный счет", - цитирует Зацепу РИА Новости.

Об намерении участвовать в выборах Беглов заявил во время встречи с жителями Курортного района Санкт-Петербурга.

Ранее о своем участии в кампании заявил депутат законодательного собрания города, бывший "яблочник" Михаил Амосов, депутат ЗакСа и бывшая "яблочница" Оксана Дмитриева, депутат Борис Вишневский, общественник Красимир Врански, депутат Госдумы кинорежиссер Владимир Бортко (КПРФ), кандидат от Партии социальной защиты Виктор Перов.

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Александр Беглов подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы Петербурга

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Теги: александр беглов, выборы, губернатор санкт-петербурга, документы, регистрация



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