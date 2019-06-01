Огромную клумбу с коноплей разбили на центральной площади на Алтае в рамках проекта "Городская среда"

Город Камень-на-Оби (Алтайский край) прославился на всю Россию. Здесь службы по благоустройству города высадили на центральной площади гигантский газон, засеянный коноплей. Интересно, что площадь обустраивали в рамках проекта "Городская среда". Сейчас проверкой этого конфуза занимается местный полицейский главк, передает РИА Новости.

По данным краевого депутата Игоря Панарина, кусты наркотического растения были замечены еще 23 мая, во время рейда, в котором участвовали и представители городской администрации, пишет "Российская газета". Однако ликвидировали странные посадки, загадочным образом появившиеся вместо газонной травы, только спустя неделю. По мнению депутата, виновный должен понести наказание.

Как заявил Игорь Панарин, за два года на благоустройство по проекту "Городская среда" в Камне-на-Оби были потрачены большие деньги - почти 18 млн руб. только на общественные территории.