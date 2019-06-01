Подозреваемый в убийстве женщины глава Раменского района не признал вину

Решается вопрос о мере пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

Накануне вечером стало известно, что мужчина задержан по подозрению в убийстве женщины (ч.1 ст. 105 КУ РФ).

"Предварительно установлено, что в ночью на 2 мая 2019 года подозреваемый находясь в Раменском районе, в салоне автомобиля совершил убийство своей 39-летней знакомой, к которой испытывал личные неприязненные отношения. После чего с места происшествия скрылся", - сообщили в следственном управлении.