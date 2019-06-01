28 Сентября 2020
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Экономика В России
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С сегодняшнего дня на территории России отменен внутрисетевой роуминг

С 1 июня в России перестает действовать внутрисетевой роуминг. Соответствующий закон был подписан президентом еще в прошлом году, но в силу он вступает только сейчас, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что операторы мобильных сетей уже готовы к работе в новых стандартах: "Сотовые операторы фактически уже перешли на новые стандарты работы. Законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории Российской Федерации, включая Крым".

В декабре прошлого года ФАС России оштрафовала сотовых операторов "большой тройки" за внутрисетевой роуминг. "Билайн", "МТС" и "Мегафон" должны были заплатить 737,5 тыс. руб.

Напомним, ранее ФАС России выдала предупреждения в адрес операторов связи об устранении необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы "домашнего" региона. Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.

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С сегодняшнего дня на территории России отменен внутрисетевой роуминг

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Теги: внутрисетевой роуминг, отмена, сотовые операторы, мобильные сети, единый тариф



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