12 человек убиты во время стрельбы в мэрии в американском штате Вирджиния

12 человек убиты, по крайней мере четверо получили ранения после того, как некий служащий в муниципальной администрации в городке Вирджиния-Бич открыл огонь, сообщает BuzzFeedNews со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что это был сотрудник коммунальных служб. Он вошел в здание и "начал беспорядочно стрелять по своим жертвам", сказал местный глава полиции Джеймс Сервера. По его словам, четверо офицеров полиции начали ответную стрельбу на поражение. Стрелок получил смертельное ранение, но успел ранить одного из офицеров.

Власти считают, что у стрелка не было сообщников, мотивы нападавшего пока не ясны. Он был вооружен пистолетом 45-го калибра.

Жертвы находились на всех трех этажах здания. Здесь находятся различные городские службы и департамент, в том числе и отвечающие за коммунальные услуги. Один из погибших был найден в припаркованной около здания администрации машине.