28 Сентября 2020
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Кулаков (2019) | Фото: www.instagram.com/p/Bwj2BTtBl3K/

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве женщины

Глава администрации Раменского района Московской области Андрей Кулаков задержан в пятницу по подозрению в причастности к гибели заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По некоторым данным, Кулаков состоял с женщиной в близких отношениях.

Тело Исаенковой в автомобиле нашли еще 4 мая. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было, однако уже первая экспертиза показала, что причиной смерти могла стать асфиксия.

Как писало издание "Подмосковье сегодня", последний раз живой Исаенкову видели 2 мая. В этот день она поздно вышла из дома, сказав домочадцам, что должна помочь одному хорошему человеку. Села в машину и уехала. При этом свой телефон Исаенкова с собой не взяла, но зачем-то захватила аппарат своей дочери. Тело Евгении нашли только через два дня. Однако экспертиза подтвердила, что смерть наступила именно 2 мая.

(2019)|Фото: vk.com/wall-161984619_72216

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Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве женщины

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Теги: Андрей Кулаков, Евгения Исаенкова



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Развитие сюжета:

Ранее 01.06.2019 10:33 Мск СМИ: экс-глава Раменского района Подмосковья, подозреваемый в убийстве, не прошел проверку на полиграфе
Ранее 01.06.2019 09:04 Мск Подозреваемый в убийстве женщины глава Раменского района не признал вину

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