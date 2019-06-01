Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве женщины

Глава администрации Раменского района Московской области Андрей Кулаков задержан в пятницу по подозрению в причастности к гибели заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По некоторым данным, Кулаков состоял с женщиной в близких отношениях.

Тело Исаенковой в автомобиле нашли еще 4 мая. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было, однако уже первая экспертиза показала, что причиной смерти могла стать асфиксия.



Как писало издание "Подмосковье сегодня", последний раз живой Исаенкову видели 2 мая. В этот день она поздно вышла из дома, сказав домочадцам, что должна помочь одному хорошему человеку. Села в машину и уехала. При этом свой телефон Исаенкова с собой не взяла, но зачем-то захватила аппарат своей дочери. Тело Евгении нашли только через два дня. Однако экспертиза подтвердила, что смерть наступила именно 2 мая.