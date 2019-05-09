"Делала мэйкап ветеранам?". Малахова удивило присутствие бьюти-блогера на Параде Победы

Российский телеведущий Андрей Малахов язвительно прокомментировал присутствие бьюти-блогеров в качестве гостей Парада Победы в Москве.

"Не хочется о грустном, но как эта MARFA попала на Красную площадь? Делала мэйкап ветеранам?", — написал он в Twitter.

К саркастическому посту прикреплён скриншот из Instagram-блога основательницы салона красоты MARFA Лии Дияновой. Представленное фото являет собой селфи двух девушек на фоне военных.