Появилось ВИДЕО со смертельным ДТП Сергея Доренко

В Сети появилось видео, на котором запечатлены последние секунды жизни журналиста Сергея Доренко.

По данным СМИ, Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле в центре Москвы, со стороны Курского вокзала к Таганской площади.

"Предположительно, почувствовал себя плохо (скорее всего, сердце), пережил клиническую смерть и мотоцикл завалился на бок", - пишет Mash.

Доренко - ведущий информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года. С сентября 1999 по сентябрь 2000 года - ведущий "Авторской программы Сергея Доренко". Перед выборами передача работала против блока Лужкова-Примакова и добилась своей цели - они проигрывают выборы.

После "Авторской программы Сергея Доренко" от 2 сентября 2000 года был со скандалом отстранен от эфиров на ОРТ после командировки в гарнизон Видяево и подготовки программы о гибели подводной лодки "Курск", а также комментария про деятельность президента Владимира Путина.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" с 2014 года.