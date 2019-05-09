Журналист Доренко скончался после падения с мотоцикла в центре Москвы

Скончался журналист Сергей Доренко. Смерть наступила после его поездки на мотоцикле.

По данным Mash, он упал с мотоцикла в центре столицы, журналист скончался, не приходя в сознание. Ему было 59 лет.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия Доренко пережил клиническую смерть.

Доренко - ведущий информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года. С сентября 1999 по сентябрь 2000 года - ведущий "Авторской программы Сергея Доренко". Перед выборами передача работала против блока Лужкова-Примакова и добилась своей цели - они проигрывают выборы.

После "Авторской программы Сергея Доренко" от 2 сентября 2000 года был со скандалом отстранен от эфиров на ОРТ после командировки в гарнизон Видяево и подготовки программы о гибели подводной лодки "Курск", а также комментария про деятельность президента Владимира Путина.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" с 2014 года.