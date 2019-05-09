09 Мая 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Улицы уральской столицы "поплыли" от дождя

Улицы Екатеринбурга сегодня вечером, 9 мая, затопило из-за дождя с градом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Под толстым слоем воды оказались, в частности, центральная часть города и прилегающие улицы.

На местах имели место случаи заглушения автомобилей, также останавливались травмаи.

Затопление улиц в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

Затопление улиц в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

Тем временем синоптики предупредили о непогоде. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, вечером 9 и 10 мая в регионе местами ожидаются сильные дожди, грозы и град. Также предупреждается об усилении ветра при грозах до 20-25 м/с.

"Специалисты МЧС России рекомендуют населению соблюдать меры личной безопасности", — говорится в сообщении.

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Улицы уральской столицы "поплыли" от дождя

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Теги: Екатеринбург, затопление, дождь, град



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