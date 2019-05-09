Улицы уральской столицы "поплыли" от дождя

Улицы Екатеринбурга сегодня вечером, 9 мая, затопило из-за дождя с градом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Под толстым слоем воды оказались, в частности, центральная часть города и прилегающие улицы.

На местах имели место случаи заглушения автомобилей, также останавливались травмаи.

Тем временем синоптики предупредили о непогоде. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, вечером 9 и 10 мая в регионе местами ожидаются сильные дожди, грозы и град. Также предупреждается об усилении ветра при грозах до 20-25 м/с.

"Специалисты МЧС России рекомендуют населению соблюдать меры личной безопасности", — говорится в сообщении.