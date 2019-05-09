СМИ: Доренко пережил клиническую смерть

СМИ сообщают о том, что известный журналист Сергей Дорнеко попал в аварию на мотоцикле. По данным Mash, во время поездки на мотоцикле в Москве он почувствовал себя плохо и внезапно упал.

"Сергей Доренко пережил клиническую смерть - сейчас за его жизнь борются врачи", - пишет телеграм-канал.

Доренко - ведущий информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года. С сентября 1999 по сентябрь 2000 года - ведущий "Авторской программы Сергея Доренко". Перед выборами передача работала против блока Лужкова-Примакова и добилась своей цели - они проигрывают выборы. После "Авторской программы Сергея Доренко" от 2 сентября 2000 года был со скандалом отстранен от эфиров на ОРТ после командировки в гарнизон Видяево и подготовки программы о гибели подводной лодки "Курск", а также комментария про деятельность президента Владимира Путина. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" с 2014 года.