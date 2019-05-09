09 Мая 2019
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"Знамя победы": в Екатеринбурге состоялся главный концерт к 9 мая

Жители Екатеринбурга, несмотря на сильный дождь и даже град, посетили масштабный концерт в День Победы на главной площади города. Праздник уже традиционно организуется при поддержке Русской медной компании и Фонда святой Екатерины. Программу под названием "Знамя Победы" открыли с демонстрации военных подвигов разных эпох. Начали со времён Александра Невского и закончили Великой Отечественной войной, передает корреспондент Накануне.RU.

"Всегда Россия побеждала в сражениях и яростных атаках. Так было, есть и будет так", - начал концерт известный актер Сергей Безруков.

После прозвучала сирена, которая предвещала начало Великой Отечественной войны, когда Германия напала на Советский Союз.

Сергей Безруков, Екатерина Климова(2019)|Фото: Накануне.RU

концерт, зонты, зрители(2019)|Фото: Накануне.RU

Непогода застала уральцев в самом начале представления, поэтому Безруков читал стихотворение о подвиге советских солдат под проливным дождём.

Сергей Безруков, Екатерина Климова(2019)|Фото: Накануне.RU

Сергей Безруков(2019)|Фото: Накануне.RU

"Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть жёлтые дожди", - зачитывал Безруков, а зрители поддержали его и продолжили стих хором.

Фонд святой Екатерины, 9 мая(2019)|Фото: Накануне.RU

День Победы, концерт, СССР, Знамя Победы(2019)|Фото: Накануне.RU

На сцене звучали песни и стихи, повествующие о подвиге и героизме наших предков. Выступали и танцевальные коллективы.

Великая Отечественная война, дети войны(2019)|Фото: Накануне.RU

День Победы, 9 мая, концерт(2019)|Фото: Накануне.RU

"Концерт очень хороший. Несмотря на сильный дождь, пришёл посмотреть постановку актёра "Уральских пельменей" Исаева. Это не просто приглашенные актеры, а очень хорошая, интересная и логичная постановка, повествующая о войне. Не зря промочил ноги", - поделился уралец Денис.

Сергей Исаев(2019)|Фото: Накануне.RU

концерт День Победы, Плотинка(2019)|Фото: Накануне.RU

Соведущей вечера была актриса Екатерина Климова, которая рассказала горожанам об истории блокады Ленинграда.

(2019)|Фото: Накануне.RU

День Победы, 9 мая, концерт(2019)|Фото: Накануне.RU

На Плотинке выступил и всемирно известный оперный певец Алексей Тихомиров. А солисты театра "Урал опера балет" Елена Кабанова и Илья Бородулин исполнили фрагмент из "Лебединого озера".

Елена Кабанова, Илья Бородулин(2019)|Фото: Накануне.RU

концерт(2019)|Фото: Накануне.RU

В концертной программе приняли участие хор мальчиков "Созвездие" под управлением Киселева, хор девочек "Дома музыки", ансамбль песни и пляски ЦВО, оркестр под управлением Борисенко.

А во время исполнения "Катюши" на сцене и на смотровых площадках танцевали люди, несмотря на сильный дождь.

День Победы, 9 мая, Плотинка(2019)|Фото: Накануне.RU

День Победы, 9 мая, концерт(2019)|Фото: Накануне.RU

На сцену вышли и российские звезды эстрады - Трофим и Олег Газманов, а Сергей Безруков исполнил песни со своей группой "Крестный папа".

9 мая, День победы, концерт(2019)|Фото: Накануне.RU

Трофим(2019)|Фото: Накануне.RU

В 22.30 салют завершил праздничный вечер, посвящённый 74-й годовщине Великой Победы.

салют(2019)|Фото: Накануне.RU

салют, Екатеринбург, храм-на-крови, плотинка(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.

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"Знамя победы": в Екатеринбурге состоялся главный концерт к 9 мая

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Теги: Знамя победы, 9 мая, День победы



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