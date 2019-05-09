09 Мая 2019
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На Украине провокации нацистов в День Победы были беспомощными

В городах Украины не обошлось без традиционных провокаций нацистов в День Победы, которые, однако, были беспомощными и малочисленными.

В Харькове многотысячную колонну, направлявшуюся для возложения цветов, встретили два десятка провокаторов. Некоторые из них была в камуфляжной форме с надписью "Национальные дружины", некоторые несли портреты пособников фашизма. Они ненадолго "возглавили" колонну, но почти сразу разошлись. При возложении цветов нацисты выкрикивали свои лозунги. На входе к мемориалу один из провокаторов заметил на портрете участника "Бессмертного полка" георгиевскую ленту. Он требовал вызвать полицию, но его оттеснили сами участники шествия. У Вечного огня один из нацистов получил удар за выкрик "Бандера, Шухевич – наши герои!". Также в Харькове брызнули слезоточивым газом в лицо организатору "Бессмертного полка" Юрию Деркачу.

В Одессе нацисты тоже пытались выкрикивать свои лозунги. В Днепропетровске в участников "Бессмертного полка" кто-то бросил банки с красной краской. Во Львове местный житель бросал яйца на гранитный орден Отечественной войны.

В Киеве около сотни местных "мешканцев" поглумились над памятью павших в Великой Отечественной войне, устроив пародию на "Бессмертный полк". Они держали портреты разных личностей, не имеющих никакого отношения к Победе, в том числе скандальных. Также в столице республики задержали правозащитницу Елену Бережную, организатора акции "Никто не забыт, ничто не забыто", за футболку в цветах георгиевской ленты. Еще была задержана пенсионерка с красной звездой на пилотке.

В Кривом Роге задержали 64-летнего пенсионера с георгиевской лентой. Всего на Украине за день составлены 13 административных протоколов за использование запрещенной символики.

Утром в Днепропетровской области под Кривым Рогом неизвестные забросали камнями два автобуса с людьми, направлявшиеся на празднование Дня Победы.

Но в целом влияние нацистов на проведение мероприятий было минимальным за последние пять лет. А на празднование полузапрещенного Дня Победы на Украине вышли около 700 тыс. граждан. Так сообщает МВД страны. Учитывая склонность украинских властей сильно преуменьшать подобные цифры, не исключено что участников было гораздо больше. Украинские СМИ обходят стороной вопрос численности акций в городах.

Обращает на себя внимание тот факт, что местные власти все более охотно и более смело участвуют в торжествах по случаю Великой Победы. И также заметно, что киевские власти склоняются к тому, чтобы вместо прямых запретов перехватить тему Победы и исказить ее. Это заметно в том числе и по тому, что новоизбранный президент Владимир Зеленский стыдливо назвал 9 мая "днем благодарения", умолчав о том, кто и кого победил в Великой Отечественной войне, а до этого заявил о примирении между победителями над фашизмом и фашистскими коллаборационистами.

Украина, Киев, Бессмертный полк, День Победы, 9 мая 2019(2019)|Фото: канал "Интер"

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На Украине провокации нацистов в День Победы были беспомощными

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Теги: Украина, 9 мая, День Победы, бессмертный полк



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