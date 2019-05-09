09 Мая 2019
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Политика Центральный ФО Воронежская область

В торжествах в ознаменование Дня Победы в Воронеже принял участие губернатор Александр Гусев

9 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в торжественных мероприятиях в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Накануне.RU.

александр гусев, 9 мая, воронеж(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Утром на площади Ленина состоялся военный парад войск Воронежского территориального гарнизона. Глава региона занял место на центральной зрительской трибуне, перед которой выстроились участники торжественного шествия. Парад принимал командующий 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией, генерал-майор Андрей Иванаев.

знамя победы, российский флаг, военные, воронеж(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Командовал парадом заместитель начальника ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», генерал-майор Александр Нагалин.

моряки, парад, воронеж(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Впервые объезд парадных расчетов проводился на кабриолетах ГАЗ - 3102. Такая «Волга» – один из самых редких автомобилей серийного отечественного производства, сообщили Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

парад, 9 мая, воронеж(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Александр Гусев поздравил участников и зрителей парада с Днем Победы и пожелал им благополучия, счастья и мира. " Этот праздник объединяет и возвращает нас в тот майский день, когда закончилась самая страшная война в истории человечества. Сегодня мы чувствуем общую радость с теми, кто ценой невероятных усилий освободил мир от фашизма: кто героически сражался на передовой, самоотверженно трудился в заводских цехах, спасал раненых, переносил тяжелейшие испытания в фашистских застенках," - сказал губернатор.

военная техника, парад, воронеж(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Глава региона подчеркнул, что воронежцы свято чтут доблесть солдат Победы – тех, кто героически сражался за освобождение Воронежа и страны, тех, кто, не жалея сил, трудились в тыл:. " Мы переживаем общую скорбь за каждого, кто не дожил до 9-го Мая 45-го года. Мы ощущаем общую гордость за свою страну, за свой народ, за своих земляков. Воронежцы достойно прошли многими дорогами войны. Они отстояли свой родной край и внесли большой вклад в общую победу нашей страны над фашизмом. Сегодня мы преклоняем головы перед ратным и трудовым подвигом всего военного поколения".

Отдельно глава региона обратился к ветеранам Великой Отечественной войны. "Дорогие ветераны! Спасибо вам за Победу! В этот самый главный праздник от всей души желаю вам здоровья и долголетия", - сказал Александр Гусев.

После приветственного слова губернатор объявил минуту молчания в знак вечной памяти о павших и ушедших солдатах и офицерах Великой Отечественной войны.

Участников и зрителей парада также поздравил командующий 20 Гвардейской общевойсковой армией, генерал-майор Андрей Иванаев.

реконструкция, битва за воронеж(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Затем под звуки гимна Российской Федерации и залпы оружейного салюта участники парада двинулись торжественным маршем. В пешем строю прошло около 2000 человек – войска Воронежского территориального гарнизона, представители силовых структур, военных учебных заведений, юнармейских отрядов Воронежской области, кадеты.

Затем на площади друг за другом появились 72 единицы вооружений и военной техники. Впервые в параде приняла участие гусеничная техника — танки Т-72Б3 и самоходные гаубицы «Мста-С». Воронежцы также увидели системы войсковой противовоздушной обороны «Оса», системы залпового огня «Ураган», бронеавтомобили «Рысь» и первый в Вооруженных Силах России комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин». Замыкали колонну передвижные инсталляции «Курская битва», «Битва за Воронеж», «Битва за Москву», «Битва за Берлин».

бессмертный полк, воронеж(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В финальной части парада, по сложившейся традиции, состоялась масштабная акция  памяти – шествие «Бессмертный полк». 57 тысяч воронежцев с портретами своих близких прошли по площади Ленина, улице Пушкинской и проспекту Революции на площадь Победы.

бессмертный полк, воронеж(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

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В торжествах в ознаменование Дня Победы в Воронеже принял участие губернатор Александр Гусев

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Теги: александр гусев, 9 мая, воронеж, день победы



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