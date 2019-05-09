"Сталинский бессмертный полк" прошёл в День Победы в Новосибирске

Колонна большевиков-сталинцев стала заметной частью "Бессмертного полка" в Новосибирске, передает корреспондент Накануне.RU.

К полудню у Монумента Славы начали собираться участники шествия. Во главе колонны можно было заметить символику парламентских партий, в том числе и КПРФ со Знаменем Победы. Красный флаг был и у группы представителей народов России.

Пропустив их, выступила колонна сталинцев с флагом СССР и изображениями организатора Победы Иосифа Сталина. Участники шествия вызвали живой интерес жителей Новосибирска, охотно фотографировавшихся на фоне плакатов. Многие присоединялись к колонне, были и те, кто искал ряды большевиков специально.

Колонна, непрерывно увеличиваясь, проследовала до Вечного огня. Активисты призывали всех желающих принять участие в церемонии открытия памятника Сталину, состоявшейся чуть позже.