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Общество Сибирский ФО

"Сталинский бессмертный полк" прошёл в День Победы в Новосибирске

Колонна большевиков-сталинцев стала заметной частью "Бессмертного полка" в Новосибирске, передает корреспондент Накануне.RU.

К полудню у Монумента Славы начали собираться участники шествия. Во главе колонны можно было заметить символику парламентских партий, в том числе и КПРФ со Знаменем Победы. Красный флаг был и у группы представителей народов России.

сталинский бессмертный полк, новосибирск(2019)|Фото: Накануне.RU

сталинский бессмертный полк, новосибирск(2019)|Фото: Накануне.RU

Пропустив их, выступила колонна сталинцев с флагом СССР и изображениями организатора Победы Иосифа Сталина. Участники шествия вызвали живой интерес жителей Новосибирска, охотно фотографировавшихся на фоне плакатов. Многие присоединялись к колонне, были и те, кто искал ряды большевиков специально.

Колонна, непрерывно увеличиваясь, проследовала до Вечного огня. Активисты призывали всех желающих принять участие в церемонии открытия памятника Сталину, состоявшейся чуть позже.

сталинский бессмертный полк, новосибирск(2019)|Фото: Накануне.RU

сталинский бессмертный полк, новосибирск(2019)|Фото: Накануне.RU

сталинский бессмертный полк, новосибирск(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Сталинский бессмертный полк" прошёл в День Победы в Новосибирске

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Теги: Сталинский бессмертный полк, День Победы



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