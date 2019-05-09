В Донбассе уничтожен украинский боевик - участник сожжения людей в Одессе

В ДНР уничтожен украинский боевик, который участвовал в поджоге Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, в результате чего были сожжены, согласно официальным данным, 48 человек.

О ликвидации боевика стало известно еще 5 мая. Сообщалось, что южнее Донецка в ДНР пыталась проникнуть украинская диверсионная группа. В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты бежали, бросив раненого товарища. Он был подобран военными ДНР, медики оказали ему помощь, но спасти его не удалось. Украинские СМИ заявляли о пропаже без вести. Через два дня тело боевика было-таки передано украинской стороне.

Как заявил вчера начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, погибший является матросом Денисом Козьмой с позывным "Дед". Он был фанатом, позиционировал себя как ультрас и яро поддерживал нацистскую идею. А в своих интервью не скрывал, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим.