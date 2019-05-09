Зеленский стыдливо назвал 9 мая "днем благодарения"

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский продолжает свои попытки исказить историю в угоду установившейся в стране идеологии. Он написал в Facebook, что "сегодня - 9 мая. Это наш День Благодарения".

Он добавил, что "никто не имеет права приватизировать победу и говорить, что она могла произойти и без украинцев". Зеленский разместил фото с цветами на могиле своего деда, дав понять, что для него это просто память, но не День Победы.

Накануне он заявил о примирении между победителями над фашизмом и фашистскими коллаборационистами.