СМИ: КНДР запустила неопознанные снаряды

Пхеньян произвёл запуск неустановленных реактивных снарядов в восточном направлении, сообщили СМИ.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на данные Комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск был осуществлён из района населённого пункта Синори провинции Пхёнан-Пукто в 16.30 по местному времени (8.30 Мск).

При этом со ссылкой на газету "Чосон Ильбо", в том же районе ранее была замечена мобильная пусковая установка баллистических ракет класса "Нодон" дальностью полёта от полутора до двух тысяч километров.

В свою очередь, в Минобороны Японии заверили в отсутствии какого-либо ущерба или прямой угрозы безопасности страны восходящего солнца, поскольку северокорейские снаряды не достигали её территориальных вод или исключительной экономической зоны в Японском море. В настоящее время министерство ведёт сбор и анализ информации.