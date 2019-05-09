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"Как высоко вознес он державу!" В Новосибирске открыли памятник Сталину

В Новосибирске в 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне торжественно открыли памятник Иосифу Сталину. Как передает корреспондент Накануне.RU, на церемонии присутствовали мэр города Анатолий Локоть и руководитель инициативной группы - глава регионального отделения ВКПБ Алексей Денисюк.

памятник Сталину, Новосибирск(2019)|Фото: Накануне.RU

памятник Сталину, Новосибирск(2019)|Фото: Накануне.RU

Установка монумента стала успешным примером сотрудничества левых сил: идея увековечить память Генералиссимуса Советского Союза принадлежала активистам-общественникам, однако Худсовет при администрации города неизменно отказывал в согласовании размещения скульптуры в центре Новосибирска. Компромиссным решением стало воздвижение монумента на территории обкома КПРФ.

Церемонию также посетила депутат Государственной Думы от КПРФ Вера Ганзя, призвавшая молодёжь не пачкать историю и хранить память о роли Иосифа Сталина.

памятник Сталину, Новосибирск(2019)|Фото: Накануне.RU

памятник Сталину, Новосибирск(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, Худсовет при мэрии города несколько раз отклонял все варианты воздвижения памятника в общественном пространстве Новосибирска, в том числе и на площадках, которые ранее согласовывал в ходе собственных заседаний. В итоге активистам было предложено установить мемориал на территории обкома КПРФ. Такое решение нашло отклик и со стороны партии. В итоге была достигнута договорённость, что к 9 мая памятник будет открыт.

памятник Сталину, Новосибирск(2019)|Фото: Накануне.RU

памятник Сталину, Новосибирск(2019)|Фото: Накануне.RU

Рядом с монументом смонтированы гранитные плиты с цитатами Сталина и стихотворением Александра Вертинского о заслугах Генералиссимуса.

Плита с цитатой Вертинского у памятнкиа Сталину(2019)|Фото: Алексей Денисюк

Памятник Сталину, установленный в Новосибирске(2019)|Фото: Алексей Денисюк

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"Как высоко вознес он державу!" В Новосибирске открыли памятник Сталину

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Теги: памятник Сталину, Анатолий Локоть



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